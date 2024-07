Argentina-Marocco interrotta? Cosa succede con le scommesse calcio Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Incredibile quanto accaduto alle Olimpiadi dinella giornata d’esordio in cui si stanno disputando le prime partite del torneo dimaschile. La partita tra, secondo il sito ufficiale, risulta comee mai terminata. Il giallo riguarda quanto successo dopo il minuto 106?, quando in seguito a sedici minuti di recupero l’Albiceleste ha pareggiato i conti con Medina. Poi, però, un lancio di oggetti al Geoffroy-Guichard ha portato a un momento di confusione e all’arbitro che ha fischiato mandando i giocatori negli spogliatoi. Secondo quanto ricostruito, però, non per il triplice fischio, ma per sospendere il match per ragioni di incolumità dei giocatori.