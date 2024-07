Anziano disperso a Fermo | partite le ricerche di forze dell’ordine e pompieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Monte Urano (), 24 luglio 2024 – Ore di apprensione a Monte Urano () per la scomparsa dell'83enne Colombo Sacripanti. L'si sarebbe allontanato da casa e da diverse ore non si hanno più notizie. Raccolta la segnalazione, la prefettura diha messo in moto la macchina delleche vede coinvolte tutte ledell'ordine e i vigili del fuoco. Anche il Comune di Monte Urano si è attivato diffondendo sui social network la notizia della scomparsa dell'uomo e fornendo alcuni dettagli che potrebbero risultare utili alla sua identificazione. “Ha 83 anni, è alto un metro e 73 centimetri e peso 65 kg circa – fanno sapere dal comune – al momento dell'allontanamento indossava canottiera, mutande e forse calzetti. La scomparsa è avvenuta in località Tenna. Chiunque avesse qualche notizia avvisi il 112”.