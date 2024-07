Vacanze proibitive tutto è più caro | aumenti per 7 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024) Gli italiani hanno voglia e bisogno di andare in vacanza ma il prezzo che viene loro richiesto è per molti proibitivo. Anche chi può permettersi di pagarlo, ovviamente, non è entusiasta all’idea. Staccare la spina è oggi più che mai un lusso e le statistiche sui rincari parlano chiaro: il giro d’affari è aumentato di 6,8diin un solo anno.2024, i dati Stando a quelli che sono i dati forniti da Federalberghi, sono 36 milioni gli italiani che trascorreranno un periodo, breve o lungo che sia, fuori casa nel corso di questa estate. Un numero che rispetto allo scorso anno è lievemente cresciuto. Nel 2023 erano stati 34,7 milioni. Statistiche alla mano, dunque, si parla di un +1,3 milioni di cittadini pronti a lasciarsi la città alle spalle.