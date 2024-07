Un tuffo nella mente-labirinto di Tim Burton

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Sembra quasi che nell’era Tik Tok ogni mostra d’arte rivolta al grande pubblico, per avere successo, debba essere “immersiva”, a prova di selfie, in modo da originare una narrazione che dallo spazio espositivo tracima sui social. I curatori di Tim’s Labyrinth, in visione al Radsetzerei di Berlino fino a novembre, questo lo sanno benissimo e i visitatori (pure qualche giornalista) addobbati come Beetlejuice o Sweeney Todd che puoi incrociare alla stazione ferroviaria di Warschauer Straße, coi loro completi extralarge a righe o i loro basettoni impossibili, dimostrano che l’intuizione è giusta.