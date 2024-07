Turismo Puglia punta su vacanze senza barriere 13mln per spiagge e luoghi accessibili a tutti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoRegionee l’Agenzia Regionale delpromozione procedono con l’attuazione del Progetto C.Os.T.A: dopo il bando pubblico di gennaio scorso, sono stati infatti individuati i 7 progetti di rete per ilaccessibile vincitori, che saranno ora finanziati con 1,3 milioni di euro di risorse pubbliche complessive. Oltre a questi ci sono altri 20 progetti risultati idonei che potranno presto essere finanziati a seguito di un possibile ampliamento del finanziamento con scorrimento della graduatoria. I 7 beneficiari sono progetti di rete pilota, disseminati in tutta la, che disegneranno Comunitàe un nuovo modo di fare lein. A partire dal mare, per arrivare ai borghi e alle aree dell’entroterra.