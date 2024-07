Trump può inciampare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Ora che la campagna elettorale a stelle e strisce si è rimessa in carreggiata dopo i tornanti dell’imprevedibile attentato ae del prevedibile (ma tardivo) ritiro di Biden, val la pena riflettere sulle due Americhe che si sfideranno in novembre. Pur con i suoi tanti limiti, l’ormai ex candidato alla presidenza dem, Joe Biden, in extremis ha fatto prevalere il senso di responsabilità sul suo ego. America first davvero, come recita lo slogan che si sono intestati invece i repubblicani. La rinuncia è una scelta adeguata a una forza che si definisce, appunto, democratica. Opposta al mito dell’invincibilità dell’uomo solo al comando.è rimasto il più anziano candidato in corsa per la Casa Bianca nella storia Usa. Ha sfruttato, negando ogni responsabilità, l’assalto eversivo degli sciamani di Capitol Hill rimasti ancora fermi al conteggio "da rifare" sulle elezioni 2020.