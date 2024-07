Truffa dei Falsi Incidenti | Un Danno Indiretto per Tutti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Chieti - La recente operazione condotta dalla Procura della Repubblica di Chieti ha portato alla luce un complesso sistema di frodi assicurative basato sustradali, che ha generato unsignificativo non solo alle compagnie assicurative ma anche alla collettività. Durante una conferenza stampa, il procuratore capo Giampiero Di Florio ha evidenziato le gravi implicazioni di questo schema criminale, che ha distratto risorse preziose in un momento particolarmente critico per il settore sanitario. Impatto sul Sistema Sanitario Il procuratore Di Florio ha sottolineato come laabbia avuto un impatto negativo sugli ospedali e le istituzioni sanitarie coinvolte. "In un momento in cui c'è difficoltà nel settore sanitario, con persone che attendono mesi per esami diagnostici, pensate alla creazione di questo sistemaldino," ha dichiarato Di Florio.