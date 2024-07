Traghetto causa un’onda anomala che travolge i bagnanti in spiaggia | spazzati via lettini e ombrelloni una due costole rotte per una turista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Momenti di terrore sulladi Agios Stefanos a Mykonos, dovegenerata da untroppo vicino alla riva ha travolto i, ferendone due e spazzando via sedie a sdraio ed effetti personali. Secondo quanto riportato dall’emittente greca Vradini News su X, il responsabile sarebbe il capitano della nave Fast Ferries Andros, arrestato dalle autorità portuali una volta attraccato a Rafina. L’accusa, nei suoi confronti, è di aver violato le norme di navigazione. Takis Papadakos, testimone oculare dell’accaduto, ha denunciato su Facebook l’imprudenza del capitano, accusandolo di essere “passato più vicino e veloce che mai, per non perdere 5 minuti del suo itinerario”. Il video dell’onda, postato dallo stesso Papadakos, è diventato virale, mostrando la forza dell’onda d’acqua che si abbatte sullaaffollata.