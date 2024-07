Tennis bene Berrettini a Kitzbuhel Fognini e Darderi passano il turno a Umago

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Bologna, 23 luglio 2024 – Dopo la vittoria del torneo di Gstaad, Matteoè tornato in campo a, dove ad attenderlo c'era il russo Kotov. L’inizio non è stato dei migliori, con Matteo perde il servizio al primodi battuta a causa di un errore gratuito sul dritto. Ilta romano però non si è perso d’animo ed ha così riacciuffato l’avversario all’ottavo game, portando il risultato sul 4-4. Dopo i quattro successivi giochi senza troppe sorprese si arriva al tie-break, nel qualeannulla un set point e riesce poi a conquistare il set grazie all’errore di dritto dell’avversario. Anche il secondo set è rimasto sul filo dell'equilibrio fino al tie-break e, anche in questa circostanza, è l'azzurro a spuntarla, sconfiggendo definitivamente l’avversario, qualificandosi alsuccessivo dove affronterà il cileno Alejandro Tabilo.