Sbranata e uccisa dal cane in casa | mamma muore a 33 anni Il sospetto sulla razza dell’animale…

(Di martedì 23 luglio 2024) Un tragico evento si è verificato in Inghilterra, a Wood End, Coventry, dove unadi 33, Kelly Reilly, è stataa morte dal suodurante una crisi epilettica. La donna è stata trovata priva di vita sul posto, nonostante gli sforzi degli equipaggi dell’ambulanza per rianimarla. La polizia ha sequestrato il, che non appartiene a unavietata, ma sono in corso valutazioni per confermare la sua.Leggi anche: Inghilterra,azzanna al collo il bimbo dei vicini: è in condizioni gravissime Secondo quanto riferito dai vicini al Mirror, ilera stato recentemente regalato a Kelly da un membro della famiglia e potrebbe essere un XL Bully. La vicina Lorraine Griffiths ha raccontato che Kelly soffriva di convulsioni e che probabilmente è caduta a terra durante un attacco epilettico, momento in cui ill’ha aggredita.