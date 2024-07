Principe William | in uscita un documentario su di lui

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilnon è estraneo ai media, ma generalmente si concede a messaggi preregistrati o brevi dichiarazioni. Di recente, però, ildi Galles ha deciso di mostrare un lato completamente nuovo di sé come parte di una nuovissima serie di documentari. Tuttavia, a differenza del fratello, ilHarry, che lo scorso anno ha svelato la sua vita da membro della Famiglia Reale insieme alla moglie Meghan Markle, presenterà una causa a lui molto cara. Come riportato dal Mirror, ilha deciso di registrare unper condividere con il pubblico una causa che gli sta particolarmente a cuore. Ildi Galles, infatti, da alcuni anni si batte per porre fine una volta per tutte al problema dei senzatetto. Il nuovo, intitolato Prince: We Can End Homelessness, andrà in onda in due parti su ITV e ITVX il prossimo autunno.