Orbetello il caldo uccide la vita in laguna | Necessari milioni

(Di martedì 23 luglio 2024)(Grosseto), 23 luglio 2024 – Regione Toscana e Comune diuniti nel richiedere allo Stato la rapida approvazione della legge sulladi: "In quanto – sottolineano il governatore Eugenio Giani ed il sindaco Andrea Casamenti – servono interventi strutturali e le risorse per poterli effettuare. Finalmente c’è interesse da parte dello Stato, che sta discutendo la legge alla Camera, e sia da parte delle forze di maggioranza che dall’opposizione". Giani ieri è arrivato adaccompagnato dall’assessore regionale Leonardo Marras e ha poi partecipato alla installazione di speciali impianti di ossigenazione nelle acque del bacino messi a disposizione dalla Regione e sistemati nel tratto di levante, vicino ad Ansedonia. "Ringraziamo Giani, per il sopralluogo che ha fatto per sincerarsi delle condizioni di salute della– dice Casamenti –.