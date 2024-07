Nove italiani su 10 vogliono vivere in quartieri con negozi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Per l'88% deglila presenza diè determinante nella scelta del quartiere nel quale: solo una persona su 10 preferiscein una zona esclusivamente residenziale, senza servizi di prossimità. Lo rivela un'indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Swg, nell'ambito del progetto Cities che si occupa di contrasto alla desertificazione commerciale nelle città italiane. Secondo gli intervistati, un immobile potrebbe vedere crescere il proprio valore almeno del 20%, se collocato in una zona residenziale con moltidi prossimità. In un quartiere dove sono in corso fenomeni di desertificazione commerciale, lo stesso immobile potrebbe perdere il 15% del suo valore, con un differenziale complessivo di oltre un terzo.