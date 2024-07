Musetti-Trungelliti in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Umago 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Lorenzosfiderà Marconel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città croata. Dopo lo splendido torneo di Wimbledon culminato con la semifinale – e in generale la splendida stagione su erba – il carrarino riparte dal rosso. L’obiettivo sono le Olimpiadi di Parigie, per prepararle,ha scelto il torneo di, dove debutterà contro l’argentino. Proveniente dalle qualificazioni, ha battuto il connazionale Andreozzi e insegue un altro quarto di finale dopo quello raggiunto la scorsa settimana ad Amburgo. Tra i due non c’è alcun precedente. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 24 luglio conancora da definire.