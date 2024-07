Matthia Pezzoni aggredito in metrò dalla borseggiatrice che stava filmando | è la seconda volta per il presidente del Comitato sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 luglio 2024 – Il "pedinamento" con smartphone alla mano per immortalare la presuntae mettere in guardia i passeggeri della metropolitana: "Attenzione ai furti". La reazione dell'inseguita, una venticinquenne bosniaca, che si gira e colpisce l'uomo, graffiandolo su un braccio. Per questo, la donna, con precedenti di polizia per furto, è stata denunciata per percosse dai carabinieri. L'aggressione Nella mattinata di martedì 23 luglio, il trentaquattrennedell'associazione "per Milano", creata nei mesi scorsi per denunciare sui social il fenomeno degli scippi sui mezzi pubblici, ha iniziato a seguire la donna nel mezzanino della fermata Centrale della metropolitana gialla, abituale punto di ritrovo delle bande di borseggiatrici seriali.