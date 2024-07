Kate Middleton ultime notizie Discussioni con William su George

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 luglio 2024)discutono continuamente su. La Principessa del Galles vuole evitare che il suo primogenito viva le stesse esperienze di dolore del padre quando da piccolo era esposto di continuo pubblicamente e senza filtri.consuAnche seè in cura contro il cancro e per questo è in congedo da mesi dai doveri della Monarchia, non ha mai smesso di seguire i tre figli, con un occhio di riguardo perche il 22 luglio ha compiuto 11 anni, un’età critica perché ormai non è più un bambino, anche se non è ancora propriamente un ragazzo. Il compleanno diha segnato uno spartiacque e se questo è vero per tutti i ragazzini della sua età, il Principe porta in più il peso del suo destino, quello di succedere asul trono del Regno Unito.