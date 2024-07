Insetti e danni l’agricoltura va difesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Bologna, 23 luglio 2024 – Non possiamo più far finta di nulla, il clima è cambiato e a parte le sfuriate del maltempo anche l'agricoltura ne risente. Gli imprenditori agricoli lamentano la presenza ditipo cimice asiatica che in precedenza non comparivano e che creano notevolialle colture. Penso però che sia opportuno cercare di effettuare la lotta biologica a questa specie prima di utilizzare sostanze che possono rivelarsi poi peggio del problema. Settimo Dondi Risponde Beppe Boni Il cambiamento del clima e dell'ambiente che ci circonda impone in molti casi nuovi ragionamenti e scelte non previsti in precedenza. Elementi patogeni eprima non presenti e poco attivi in agricoltura oggi sono un problema. E' recente, per esempio, un'invasione di cavallette (Calliptamus italicus) senza precedenti che sta massacrando campi di erba medica, frutteti e vigneti.