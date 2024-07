Giornalista aggredito da Casapound duecento persone al presidio di solidarietà | Clima d’intolleranza diffuso nel nostro Paese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Oltresono scese in piazza a Torino per protestare contro l’aggressione subita daldella Stampa Andrea Joly, picchiato da un gruppo di esponenti di. Al, a cui hanno partecipato rappresentanti istituzionali, sindacati, colleghi del cronista malmenato e cittadini, è stata ribadita l’importanza della libertà di stampa e la necessità che venga sempre difesa. Presente alla manifestazione anche Andrea Joly, che ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni gli hanno espresso. ”Sono un pò stanco ma sto bene – ha detto al microfono – essere qui è un dovere e un piacere ed è bello vedere che siamo in tanti per esprimere valori condivisi.