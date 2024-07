FOTO Sei scout si perdono sul Terminio | salvati in extremis

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi erano persi sul monte, ma il pronto intervento dei Carabinieri Forestali e l’assistenza dell’Amministrazione comunale di Volturara Irpinia hanno reso possibile trovare sei giovaniche nella giornata di ieri si erano incamminati lungo il sentiero ‘Passo di Annibale’. I sei malcapitati, a causa di un temporale, hanno perso l’orientamento e si sono trovati nella condizione di non poter fare più rientro alla base. Solo grazie all’intervento dei carabinieri forestali guidati dal Maresciallo capo Renato Meoli è stato possibile rintracciare il gruppo e condurlo a valle. In paese i giovanisono stati assistiti dall’assessore Maria di Meo che ha provveduto ad ospitarli per una notte dopo essere stati adeguatamente rifocillati.