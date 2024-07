Fedez sceglie il gioielliere dei vip per una collana con 23 diamanti e zaffiri e un costo stratosferico Ecco il video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Nuovo acquisto in casa, che ha scelto l’alta gioielleria per tirarsi su il morale dopo i problemi coniugali avuti nelle scorse settimane. Più precisamente, il rapper ha investito in un girocollo direalizzato dal “dei vip” Alessandro Bernini. “Oggi è un grandissimo giorno per l’alta gioielleria italiana – spiega Bernini nelpubblicato su Instagram -. Perché abbiamo creato un qualcosa di unico, un link che non è mai esistito prima: 23certificati G.i.a con sfumature dinaturali che vanno dall’arancione al giallo chiaro per poi fondersi al centro con un diamante di tre carati”. Un prezioso raro, quanto introvabile, data la sua unicità. E anche il prezzo, non dichiarato, sarà stato decisamente elevato, tenendo in considerazione anche disegno, progettazione e realizzazione del gioiello.