EA Sports FC 25 | ecco le squadre di serie A con e senza licenza!

(Di martedì 23 luglio 2024) In questo articolo potrete trovare tutte lediA cone non, che per il momento saranno presenti in EAFC 25 Gli appassionati di calcio ormai non staranno più nella pelle dato che non manca molto all’uscita di EAFC 25. Come ogni anno questo tanto atteso titolo arriverà al termine dell’estate e permetterà a tutti i fan di vivere in prima persona tutte le emozioni tipiche del calcio. Di sicuro tutti gli appassionati di questo sport saranno desiderosi di prendere il controllo della propria squadra del cuore, ma purtroppo per gli italiani potrebbe essere un po’ più difficile del previsto. Anche in questo caso infatti non tutti i team italiani hanno offerto la propriaad Electronic Arts.