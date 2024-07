Dzeko a 38 anni e mezzo è ancora Dzeko | fa tre gol in Champions al Lugano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2024)a 38: fa tre gol inal. Comincia bene l’avventura nei preliminari diper il Fenerbahce di Mourinho e. Anche se la serata ha regalato molti patemi d’animo contro il. Alla fine i turchi hanno vinto ma solo 4-3 dopo essere passati in svantaggio in avvio. Il mattatore della serata è stato Edinche non ha perso il vizio di fare gol. Ne ha segnati ben tre. Il quarto è stato realizzato da Kadioglu. Per ilha segnato El Wafi, poi il pareggio di Bislimi e infine il 3-4 di Valenzuela al 94esimo. Gol che tienevive le speranze di passare il turno per gli svizzeri del Canton Ticino. Per la squadra di Mourinho hanno giocato anche Tadic, Fred e Krunic. Martedì prossimo 30 luglio la gara di ritorno.