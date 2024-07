Così lo chiamavano William e Kate quando non era ancora nato

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 23 luglio 2024) Un dolce soprannome prima del nome Prima di scegliere il nome Prince George, il principe, la principessa del Galles, avevano un soprannome affettuoso per il loro primogenito. Come dettagliato nel libro di Robert Jobson, The New Royal Family: Prince George,, The Next Generation, la coppia reale lo chiamava affettuosamente “piccola uva”. L’origine del “piccolo acino” Il libro rivela che il principeusarono il termine affettuoso “piccola uva” per il principe George durante i suoi primi giorni. Questo affascinante soprannome evidenzia il calore e l’affetto all’interno della famiglia reale. Uno sguardo alla vita reale Il libro di Jobson offre uno sguardo intimo alla vita del principe, die dei loro figli, facendo luce sui momenti personali che definiscono la loro vita familiare.