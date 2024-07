Cina il terzo Plenum e le industrie del futuro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 luglio 2024) Ildel ventesimo Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), un evento a porte chiuse guidato dal presidente Xi Jinping, non ha prodotto alcun annuncio importante volto a promuovere la crescita economica e non ha fatto emergere soluzioni a breve termine ai problemi, ormai cronici, che attanagliano la seconda economia più grande del mondo. Tuttavia la determinazione a "sforzarsi incrollabilmente” con cui è stato ribadito l’impegno per raggiungere gli obiettivi di crescita di quest'anno, un proposito insolitamente a breve termine e mirato per la retorica del PCC, suggerisce la possibilità di un maggiore sostegno statale per garantire che laraggiunga il suo obiettivo di crescita: l’ormai noto “circa 5%”.