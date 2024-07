Censura? Prima della Meloni eravamo messi peggio | ecco i numeri che svelano la balla della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Noi italiani abbiamo sempre avuto un brutto vizio: impegnarci poco al cambiamento in Patria e lamentarci, molto, dei nostri problemi all'estero. Anche quando quei problemi non ci sono come la questionelibertà di stampa che, con la destra al governo, sarebbe secondo alcuni minacciata. E' proprio così? Fra le organizzazioni internazionali che si occupano di libertà di stampa c'è la francese Reporters Sans Frontières che, ogni anno, stila una lista dei paesi più e meno virtuosi nel garantire rispetto e indipendenza all'informazione. Ad oggi l'Italia copre la 46° posizione: non proprio un vanto anzi, ci sarebbe bisogno di maggiore impegno per conquistare un podio più gratificante. Ma, c'è un ma: comedel governo? Il report 2016 di RSF ci posizionava al 77° posto.