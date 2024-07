Caso Toti Nordio | Molte anomalie Ispezioni? Valuteremo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 23 luglio 2024) La custodia cautelare disposta per Giovannidal tribunale di Genova approda al ministero di Giustizia. Per il Guardasigilli, Carlo, È una situazione che ha, la seguiamo con estrema attenzione. Alla fine". Davanti alle telecamere di "Quarta Repubblica", Il Ministro ha evidenziato la singolarità della vicenda, definendola "abbastanza singolare". Durante l'intervista, ha espresso le sue perplessità riguardo alla logica che ha portato alla decisione del tribunale genovese, affermando di non aver compreso le ragioni alla base della custodia cautelare per il governatore della Liguria.In sostanza, le dichiarazioni dilasciano aperta la possibilità di un intervento diretto del ministero della Giustizia.