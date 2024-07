Carceri Antigone | affollamento al 130%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 23 luglio 2024) 13.45 "Lescoppiano". Il tasso direale è a quota 130,6% e sono circa 14mila le persone in più rispetto ai posti letto regolamentari. E'quanto emerge da un dossier. In 56 istituti l'è superiore al 150% e sono 8 quelli in cui è superiore al 190%: Milano San Vittore maschile (227,3%), Brescia Canton Monbello (207,1%), Foggia (199,7%), Taranto (194%), Potenza (192,3%), Busto Arsizio (192%), Como (191,6%), Milano San Vittore femminile (190,7%). Solo 38 gli istituti non sovraffollati.