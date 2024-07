Calcio | Juve Arrivato Chiesa test di rito al JMedical

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Futuro incerto per il giocatore con il contratto in scadenza nel 2025. TORINO - Anche Federicoha terminato le vacanze ed è pronto per la nuova stagione. Il giocatore dellantus èquesta mattina al J Medical per svolgere le visite mediche diin vista della nuova stagione. Ch