Blitz delle Guardie Zoofile Earth nei più grandi negozi di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Dall’ inizio del 2024 sono stati effettuati dalleinterventi in più di 30 esercizi commerciali per la verifica della presenza di colle per l’uccisione dei topi, prodotti di cui nel territorio della Capitale è proibita sia la detenzione che la vendita e l’utilizzo. L’attento monitoraggio degli operantisi è concentrato in particolare sullecatene di vendita al pubblico come “Leroy Merlin”, “Maury’s”, “METRO”, “Ipercasalinghi”. In tali catene, esposte negli scaffali per la loro commercializzazione al pubblico sono stati rinvenuti i citati prodotti, fatto che ha integrato gli estremi per elevare sanzioni amministrative al titolare degli esercizi commerciali e il contestuale ordine di esclusione dei prodotti dalla commercializzazione. Le confezioni sono state immediatamente rimosse dagli scaffali.