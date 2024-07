ATP Umago Luciano Darderi mostra i muscoli | Ajdukovic battuto in scioltezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Secondo turno peral torneo ATP di. Dizione di forza per l’azzurro, numero 5 del seeding, contro il croato Duje, che si era fatto notare a Bastad per la semifinale raggiunta contro Rafa Nadal; arriva un 6-1 6-4 per il numero 33 al mondo, che ci mette 70 minuti per chiudere la pratica e per raggiungere il ceco Jakub Mensik agli ottavi. Il primo set va via in maniera sorprendentemente veloce, conoscendo i picchi che può raggiungere il croato. Che sbaglia tanto in avvio e concede subito il break, conche vola subito sul 3-0. Nel quinto gioco l’azzurro è costretto a salvare due palle break, venendo graziato sulla prima con il rovescio in cross diche si perde in corridoio, eprende forza, mettendo l’avversario in un angolo: altri tre errori esi mangia il primo set in venticinque minuti.