Atp Umago 2024 esordio thriller per Sonego | Poljicak battuto in volata su una gamba sola

(Di martedì 23 luglio 2024) Un primo set dominato, poi due tie-break, due match point annullati nel terzo e una partita vinta con gli ultimi due punti giocati da fermo. Succede di tutto in un primo turno clamoroso dell’Atp di, portato a casa da Lorenzocontro la wild card di casa Mili, attuale numero 481 al mondo, dopo 3 ore e 16 minuti con lo score di 6-2 6-7(1) 7-6(9). Ma andiamo con ordine.mette subito in chiaro le sue qualità e i suoi punti deboli: grande prima di servizio e discreta pericolosità sull’uno-due, seconda palla parecchio attaccabile e poca tenuta da fondo quando lo scambio si allunga. Il set resta in equilibrio sino al 2-2, il croato si arrangia ai vantaggi in entrambi i suoi primi due turni, poi è però costretto ad arrendersi alla maggior qualità di