Assogasliquidi il governo ci sostiene ma servono misure

(Di martedì 23 luglio 2024) "Insieme alle nostre imprese continuiamo fortemente a credere e scommettere sul futuro dei gas liquefatti, nonostante i provvedimenti o le prese di posizione dell'Ue nel recente passato non proprio favorevoli. Oggi avvertiamo tutti un cambiamento a livello di politica energetica. Ilci, ma c'è bisogno di conferme". Lo ha detto il presidente di-Federchimica, Matteo Cimenti, all'assemblea della sua organizzazione che si è tenuta al Ministero delle Imprese e del made in Italy. "A livello nazionale - ha spiegato Cimenti - auspichiamo che provvedimenti di successo come quello dell'Ecobonus possano essere rinnovati già a partire dal 2025, e affiancati da altri a sostegno degli investimenti privati, per lo sviluppo bio e rinnovabile di Gpl e Gnl (Gas naturale liquefatto), come indicato dal Pniec".