Area del Cecchetti Gran finale a Civitanova per il Solidarity sound

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Domani nell’esterna del teatrodi viale Vittorio Veneto, appuntamento con la finalissima del, il concorso musicale per canzoni inedite su temi sociali rivolto a giovani dai 14 ai 35 anni, ideato dall’Assessorato al Welfare del comune die dalla Consulta dei Servizi sociali con la direzione artistica di Samuele Dutto. Sono otto i finalisti, svelati da amministratori e organizzatori (nella foto). Si tratta di quattro solisti e quattro band, provenienti da diverse regioni italiane, con ampia rappresentanza di artisti civitanovesi. La serata si svolgerà a partire dalle 21,30, ad ingresso libero, e sarà totalmente accessibile anche in Lis per persone sorde.