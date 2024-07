Al via la preparazione pre campionato dell’Aquila Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 – L'Aquilaha ufficialmente dato il via allaper la nuova stagione calcistica. Ieri, i giocatori rossoblù si sono ritrovati allo stadio Brilli Peri disotto la guida del nuovo allenatore, Nico Lelli. Questa sarà la prima stagione di Lelli al timone del, e il giovane tecnico, classe 1994, si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Durante il primo giorno di allenamenti, i calciatori hanno affrontato test atletici e prove fisiche iniziali, fondamentali per valutare lo stato di forma e stabilire un piano di allenamento efficace per le prossime settimane. "I primi giorni saranno dedicati a conoscersi," ha dichiarato Lelli, sottolineando l'importanza di creare un legame all'interno del gruppo fin da subito.