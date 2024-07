Aggressione al clochard a giudizio il ragazzo di 16 anni sarzanese | è accusato di tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Sarzana (La Spezia), 23 luglio 2024 – Andrà ail 16 ottobre il giovanedidel senzatetto Felice Loiacono colpito alla testa con un bastone nella notte di Pasqua ai giardini della stazione ferroviaria di Sarzana. Per l’episodio è in carcere undi 16che materialmente ha sferrato il colpo con un paletto di ferro trovato per strada mentre i tre amici che si trovavano con lui quella notte sono indagati per concorso in. Il quarantaseienne di origine calabrese dapresenza in città venne ricoverato prima al Sant’Andrea di Spezia e successivamente al San Bartolomeo di Sarzana per la riabilitazione.