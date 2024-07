131 lingotti d’oro e 50mila euro nel baule dell’auto | sequestrato il tesoro del legale di un’azienda milanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Centotrentunodi oro puro in uno zaino eall’interno del vano per la ruota di scorta. Questo il “” trovato (e) dai finanzieri di Valenza nell’auto di un rappresentantedi una società attiva nel commercio all'ingrosso di oggetti preziosi con sede a Milano. Il peso totale deiera intorno ai 10 chili per un valore complessivo di circa 740.000. L'uomo era privo della licenza di pubblica sicurezza prevista per poter commerciare oggetti preziosi. Inoltre su uno deidi oro puro, del peso di 100 grammi, non era presente il marchio identificativo necessario a garantire la tracciabilità del metallo prezioso.