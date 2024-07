Wta Iasi 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il, le, gli, latv edel WTA 250 di, torneo di scena da domenica 21 a venerdì 26 luglio. La russa Mirra Andreeva guida il seeding del torneo di scena sulla terra rossa in Romania, seguita dalla kazaka Yulia Putintseva e dalla beniamina di casa Ana Bogdan. Martina Trevisan è l’unica tennista italiana ai nastri di partenza. TABELLONE MONTEPREMI La diretta televisiva del WTA 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttamediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).