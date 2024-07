Vuelle Metà pattuglia italiana abile e arruolata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lava di corsa. E dopo aver chiuso il roster con l’ingaggi di Vincent King, nella giornata di sabato ha già sottoposto quattro degli italiani alle visite mediche. Sono sfilati a Fisioclinicis, la struttura diretta dal dottor Piero Benelli, tre volti nuovi di zecca - Matteo Imbrò, Salvatore Parrillo e Quirino De Laurentiis - ed un gradito ritorno, quello di Simone Zanotti. Sotto gli occhi attenti di Pino Sacripanti, sempre presente in ogni occasione, i neo-biancorossi si sono sottoposti anche ai test atletici con il preparatore Roberto Venerandi, che inizia l’ennesima stagione con la. "Ci portiamo avanti - sorride Sacripanti -. E iniziano già a lavorare con gli esercizi che gli ha fornito il nostro preparatore. Una buona organizzazione direi". Pino, che in passato ha già allenato i tre nuovi, non aveva mai invece avuto contatti con Zanotti.