Una nuova agente fra i vigili | Grazie al potenziamento al via i servizi serali e notturni

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nuovodella polizia locale edi controllo del territorio anche in orari. Cresce nei numeri e nei, il comando di polizia locale di Pregnana Milanese. Da alcuni giorni è entrata ino un, si tratta di Alice Balcan. Laurea in economia aziendale e quindici anni dio. "Ho lavorato per anni in realtà più grandi, impegnandomi nel pronto intervento, anche come motociclista. A Pregnana ho trovato una realtà dinamica e stimolante, colleghi molto professionali, che sanno instaurare un rapporto umano con i cittadini - dichiara la-. So di avere ancora molto da imparare e spero, con la mia esperienza e il mio impegno, di dare il mio contributo". Con la neo assunta gli agenti sono diventati 4, ai quali si affianca anche un ausiliario della sosta.