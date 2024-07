Un ’Giardino della legalità’ Nascerà in piazza Dante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un ‘Giardinointitolato ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sarà realizzato in, a Faenza, entro l’autunno. Nell’area verde adiacente alla palestra Cavallerizza, struttura nella quale al momento sono in corso i lavori di ristrutturazione, con relativa nuova costruzione degli spogliatoi, l’UnioneRomagna Faentina installerà anche un alberolegalità e realizzerà una piccola arena che sarà a disposizione di scuole e cittadini. "Si tratta di un progetto nuovo – ha detto Massimo Bosi, assessore con delega alla sicurezza e alle aree verdi del Comune – cofinanziato per 60mila euro dalla Regione e per la restante parte da risorse proprie dell’ente". Il costo complessivo dell’opera, secondo l’accordo con la Regione, ammontava a 118mila euro.