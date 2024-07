Ue Meloni vede Costa | competitività e migranti le priorità della premier

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (askanews) – Il presidente eletto del Consiglio europeo Antonioè arrivato in mattinata a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia. L’exportoghese ha scelto Roma come prima tappa del suo tour di ‘presentazione’ nelle capitali europee non casualmente: laitaliana è stata infatti l’unica a votare “no” alla sua elezione, nel Consiglio dello scorso 28 giugno. Al centro del colloquio, durato circa un’ora, “ledi azione Ue per il prossimo ciclo istituzionale, a partire dai principali scenari di crisi a livello internazionale e dai temigestione dei flussi migratori”, riferisce Palazzo Chigi.hanno anche discusso dei “metodi di lavoro del Consiglio Europeo, con l’obiettivo di valorizzarne ulteriormente il ruolo e l’efficacia”.