Torna Colpi di Grazia con il live di Clara Graziano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Pisa, 22 luglio 2024 -anche questa settimana al Giardino La Nunziatina di Pisadi, la rassegna musicale dedicata al talento delle donne musiciste, nata da un'idea dell'Associazione Metarock e organizzata in collaborazione con La Nunziatina e con il contributo di Fondazione Pisa. Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 24 luglio, a partire dalle 19:30, con il concerto dino, una delle musiciste più attive in ambito popolare e world music.no presenterà il suo primo disco da solista, Al ritmo di luna, un diario lunare del suo percorso artistico in grado di raccontare le varie forme del suo lavoro creativo. Sul palco della Nunziatina, insieme all'artista, voce e organetto, si esibiranno Gabriele Coen al sax soprano e al clarinetto, Rosario Liberti al bassotuba, Sasa Flauto alle chitarre.