Tangenti in cambio di concessioni edilizie in Brianza | seconda tranche dell’inchiesta in cui era coinvolto pure l’ex geometra di Berlusconi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nuovo arresto per Antonio Colombo, ex responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Usmate Velate, in provincia di Monza e, e per l’imprenditore edile Alberto Riva. Ai due è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare, con l’accusa di corruzione nell’ambito di un abuso edilizio per la costruzione di tre palazzine da 25 appartamenti in totale, nella cittadina brianzola. Si tratta delladi un’operazione della Guardia di Finanza, che lo scorso aprile ha portato all’arresto di nove persone, tra cui lo stesso Colombo (già in carcere), Riva (ai domiciliari) e Francesco Calogero Magnano, conosciuto per essere stato ildi fiducia di Silvio, finito a sua volta agli arresti casalinghi. Le persone sotto inchiesta sono accusate a vario titolo di corruzione ed emissione di fatture false, in ambito edilizio ed urbanistico.