Sistema di geolocalizzazione per il 118 | margine di errore solo di un metro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Arezzo, 22 luglio 2024 – E’ stato presentato questa mattina il progetto dielaborato dal Comune di Arezzo quale contributo al reparto emergenza-urgenza della Asl sud-est. Già attivo e consultabile tramite la sezione SIT (Informativo Territoriale) all’interno della pagina “Servizi online” nel sito del Comune (https://sit.comune.arezzo.it/ricercacivici/index.php ), ilconsente di individuare con precisione ogni abitazione del territorio comunale e di localizzare tutti i numeri civici anche nelle località non provviste di denominazioni stradali - come in parte delle frazioni - attraverso una nuova mappa interattiva. Un servizio che risulta fondamentale nelle situazioni di emergenza, quelle che più di altre richiedono gli interventi più rapidi.