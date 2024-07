Sassuolo il mercato aleggia sul ritiro Nuovo campanello ad ogni assenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) di Stefano FoglianiCi sono astronomi che garantiscono sia più facile vedere distintamente la cometa di Halley attraversare il cielo che la dirigenza laziale spendere, per Armand Laurientè, i 15 milioni (più bonus) che ilvuole per cedere il fantasista francese, che in B non vuole scendere ma è, a suo modo, prigioniero dele di un contratto ‘blindato’ che lascia l’ultima parola al. E ci sono osservatori che dicono invece come la Lazio sia in pole, in pole resti, che l’accordo con l’attaccante francese sia fatto, ma da fare quello con il. Non un dettaglio, al quale ci piace appendere l’del francese, che pure aveva giocato la prima, alla seconda amichevole disputata dalin