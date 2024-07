Promosso il Btp italiano Rialzi limitati per le azioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) "GIUDIZIO positivo per i Btp". Nelle loro ultime indagini sui mercati finanziari, gli analisti di Anima, una delle maggiori case di gestione del risparmio nazionali, hanno usato parole abbastanza lusinghiere verso i Buoni del Tesoro italiani, che offrono un extra-rendimento interessante rispetto agli altri titoli di stato dei paesi europei. "Inoltre, il governo è uscito rafforzato dalle elezioni europee e il Pnrr continua a supportare la crescita del Pil", hanno scritto gli esperti di Anima nel loro flash sui mercati di luglio, in cui suggeriscono invece di muoversi con prudenza sulle obbligemesse da società private (corporate bond), tra le quali preferiscono i titoli di aziende con elevato merito di credito. Per quanto riguarda le, invece, la posizione di Anima in questo momento è neutrale.