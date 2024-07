Pedullà | Kiwior tra i nomi sulla lista dell’Inter ma condizioni Arsenal

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024)ha parlato deiin difesa per l’Inter, tra questi c’è puredell’. Il giornafa il punto sul polacco. CON CALMA – L’Inter continua la sua ricerca in difesa. Tra iaccostati al club nerazzurro rimane quello di Ricardo Rodriguez. Sullo svizzero si è espresso ai microfoni di Inter-News.it il suo agente Haroon Masoodi, il quale ha confermato l’interesse della Beneamata. Ma non si tratta dell’unico profilo sondato dai nerazzurri. Come riferisce Alfredo, tramite il suo canale YouTube, un altro nome da tenere d’occhio e quello di Jakub. Questo il punto del giornasul polacco dell’: «L’Inter sta cercando un difensore con calma, non c’è tutta questa fretta.è uno dei, ma alledell’: l’Inter punta al prestito con diritto di riscatto, che l’vorrebbe si trasformasse in obbligo».