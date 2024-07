Noi pessimi amici? I nostri figli sono stati senza il loro papà per due mesi | la replica di Alice Campello alle critiche per l’assenza alle nozze di Dybala e Sabatini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un assente d’eccellenzadi Pauloe Oriana, che sisposati sabato 20 luglio, a Buenos Aires. Si tratta di Alvaro Morata, fresco di annuncio al Milan, con tanto di maglia numero 7, che dopo un Europeo vinto da protagonista ha preferito dedicarsisue vacanze in famiglia. E per questo motivo è stato duramente attaccato sui social dagli utenti che hanno puntato il dito anche sulla moglie dello spagnolo,. “Non siete andati al matrimonio di Oriana e Paulo.”, ha commentato un’utente sotto a una foto pubblicata da lady Morata in spiaggia con ie il marito. E non si è fatta attendere la risposta, a tono, della donna. “Li amiamo, ma iilper due. Abbiamo avuto un furto a casa eancora sconvolti, soprattutto di notte.