Neonato morto dopo il parto | archiviazione per i sanitari dell’ospedale di Sassuolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Modena, 22 luglio 2024 – Nessuna responsabilità dei medici, ilmorì per un’infezione batterica acuta imprevedibile e sopraggiunta con estrema rapidità contro la quale il personaleo mise in atto tutte le manovre e gli interventi possibili. E’ questa la convinzione del pubblico ministero Claudia Natalini che ha chiesto l’per i cinque, quattro medici e un’ostetricadi, accusati di omicidio colposo. La vicenda risale alla fine dello scorso anno. La mamma, una donna di 33 anni residente con il marito a Reggio Emilia, alla prima gravidanza con un decorso tranquillo e senza particolari problemi, il 9 dicembre 2023 venne sottoposta a taglio cesareo d’urgenza deciso dal personaleo che per due giorni e due notti aveva monitorato il feto.