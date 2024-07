Muore in mare a 28 anni La tragedia davanti ai bagnanti Inutili i tentativi di soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lo hanno visto galleggiare in direzione della scogliera a poca distanza dalla battigia, immobile e in una posizione innaturale. Una ragazza che stava nuotando a poca distanza ha avuto un presentimento ed ha quindi prontamente attirato l’attenzione del bagnino, che ha compreso la situazione e si è lanciato in acqua per prestare, raggiungendo con poche bracciate quel corpo ormai esanime. Il giovane di 28originario del Camerun ospite di una struttura della Caritas di Santo Stefano Magra non si è più ripreso, nonostante i disperatidi rianimazione messi in atto dal medico del 118 arrivato in poco tempo dalla chiamata . Quasi un’ora di manovre nella speranza di farlo rianisi sono però rivelate. Il giovane si è spento, probabilmente a causa di un malore, forse un attacco cardiaco, appena entrato in acqua.